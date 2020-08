Formule 1

Formule 1 : Le patron de Ferrari répond au coup de gueule de Vettel !

Publié le 17 août 2020 à 19h35 par La rédaction

A quelques mois de son départ de Ferrari, la relation entre Sébastien Vettel et son écurie semble tendue, l'Allemand ne se sentant plus autant influent qu’auparavant.

Ce dimanche, Sebastian Vettel a retrouvé de bonnes sensations dans une saison de Formule 1 jusqu’ici très compliqué. Distancé par Charles Leclerc, le pilote allemand n’est toujours pas parvenu à finir dans le top 5 d’un des Grand Prix cette saison. Des performances décevantes liées aux problèmes de Ferrari avec la SF1000, mais également en raison d’un manque de confiance, alors que le quadruple champion du monde n’a toujours pas trouvé de volant pour la saison 2021. Dimanche, lors du Grand Prix de Catalogne, Vettel a probablement été auteur de sa meilleure performance de la saison en ayant gagné quatre place par rapport à sa position sur la grille de départ. A l’issue de la course, Sebastian Vettel a confié que ses opinions sur les problèmes de Ferrari n’étaient plus aussi importantes selon lui. Une déclaration qui n’a pas laissé indifférent Mattia Binotto.

« C’est en phase avec sa déception de ne pas faire partie de Ferrari en 2021 »