Formule 1

Formule 1 : L'énorme coup de gueule de Romain Grosjean !

Publié le 17 août 2020 à 16h35 par La rédaction

Cinquième lors des essais libres, Romain Grosjean s’attendait à une belle course pendant le GP d’Espagne. Ce fut tout le contraire pour le pilote d'Haas. L'occasion pour lui de pousser un gros coup de gueule.

En l’espace d’une journée, Romain Grosjean est passé du paradis aux enfers. Cinquième lors des essais libres du GP d’Espagne, le pilote d'Haas n’a jamais réussi à réitérer ce genre de performance lors du GP et a fini à une triste 19ème place, à deux tours du vainqueur Lewis Hamilton de Mercedes. Le pilote français éliminé en Q1 lors des qualifications a accumulé les problèmes et n’a jamais réussi à remonter la pente. Un gros coup dur pour Romain Grosjean qui a poussé un gros coup de gueule envers sa monoplace d'Haas…

«La pire voiture que j’ai conduite de ma vie !»