Formule 1 : A Barcelone, Grosjean n’en revient pas de sa performance !

Publié le 15 août 2020 à 11h35 par T.M.

A Barcelone, Romain Grosjean a étonné tout le monde en terminant 5ème des essais libres. Même le pilote Haas n’en revenait pas de sa performance.

Après deux Grands Prix en Grande-Bretagne, c’est désormais à Barcelone que les pilotes de Formule 1. Ce week-end, Lewis Hamilton et Max Verstappen s’affronteront à nouveau sous la chaleur de la Catalogne. Et si un invité surprise se mêlait à la lutte ? Au volant de sa Haas, Romain Grosjean a surpris tout le monde ce vendredi en terminant 5ème des essais libres. De bon augure pour le pilote français pour la suite du week-end. Après des dernières courses très compliquées, Grosjean va-t-il enfin retrouver le sourire à Barcelone ?

« Ce chrono est-il vraiment réel ?