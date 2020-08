Formule 1

Formule 1 : Carlos Sainz Jr en remet une couche sur Grosjean !

Publié le 7 août 2020 à 19h35 par La rédaction

Très énervé contre la conduite de Romain Grosjean, Carlos Sainz Jr n’a pas encore dirigé cet épisode et a de nouveau taclé le pilote d’Haas.

Va t'on connaitre un nouvel épisode dans le feuilleton Grosjean-Sainz ? Au cours du GP de Silverstone qui a connu de nombreux rebondissements, un des moments qui a beaucoup fait parler est la défense musclée de Romain Grosjean envers Carlos Sainz et Daniel Ricciardo. Une attitude qui n’avait pas beaucoup dérangé le pilote d’Haas comme il l’avait expliqué : « Certes, j'ai un peu poussé la limite, j'ai eu un avertissement, mais je ne regrette rien. Vous savez que j'ai fait de mon mieux. » Des explications qui n’ont pas plu à Carlos Sainz qui a en rajouté une couche sur la conduite de Romain Grosjean…

« Je pense que c’est inacceptable »