Formule 1 : Grosjean ne regrette rien après le GP de Grande-Bretagne !

Publié le 4 août 2020 à 20h35 par La rédaction

Vivement critiqué pour sa défense rugueuse et même dangereuse, Romain Grosjean ne regrette rien sur son style de conduite au cours du GP de Grande-Bretagne.

Dans un Grand Prix qui a été marqué par de nombreux rebondissements avec la victoire sur trois roues de Lewis Hamilton, Silverstone a aussi été l’objet d’une nouvelle polémique dont fait partie Romain Grosjean. Le pilote français s’est attiré les foudres de certains pilotes du circuit dont Carlos Sainz de McLaren pour ses manœuvres musclées qui ont été pénalisées par les commissaires de courses à la fin du GP. Une attitude que ne regrette absolument pas le pilote français d'Haas...

« Je ne regrette rien »