Formule 1

Formule 1 : Leclerc commente sa rivalité avec Verstappen !

Publié le 6 août 2020 à 18h35 par La rédaction

Déjà rival de Max Verstappen pendant ses 9 années de karting, Charles Leclerc semble toujours garder un certain goût pour les confrontations avec le Néerlandais. Et le pilote monégasque est revenu sur sa relation avec Verstappen…

Une rivalité qui ne date pas d’hier. 3e du Grand Prix de Grande-Bretagne sur le circuit de Silverstone, Charles Leclerc a terminé derrière son rival de toujours, Max Verstappen. La rivalité entre le pilote de Ferrari et celui de Red Bull daterait d’un long moment, bien avant qu’ils ne concourent tous les deux en Formule 1. Sébastien Bourdais avait d’ailleurs commenté cette rivalité, affirmant que « celui qui dominera la Formule 1 sera celui qui aura la meilleure voiture ». Et Charles Leclerc lui-même est revenu sur cette rivalité…

« Quand nous étions jeunes, nous nous détestions »