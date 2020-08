Formule 1

Formule 1 : Ce pilote de Racing Point qui évoque une arrivée de Sebastian Vettel

Publié le 14 août 2020 à 18h35 par H.G.

Alors qu’une rumeur persistante envoie Sebastian Vettel chez Racing Point la saison prochaine, Sergio Pérez a confié qu’il ne croyait pas en la possibilité que ce scénario se produise.

De quoi sera fait l’avenir de Sebastian Vettel ? La question trotte dans la tête de nombreux observateurs de la Formule 1 dans la mesure où le quadruple champion du monde arrivera au terme de son contrat avec Ferrari à l’issue de la saison 2020. Face au manque de baquet disponible à première vue pour lui, l’hypothèse de le voir se retirer de la compétition reine du sport automobile pendant une saison prenait de l’ampleur avant que la possibilité de voir l’Allemand rejoindre Racing Point, qui deviendra Aston Martin F1 l’an prochain, soit mise sur la table. Ainsi, plusieurs indiscrétions parues dernièrement ont indiqué que des discussions seraient en cours entre Sebastian Vettel et l’écurie de Lawrence Stroll, et cela pourrait mettre sur la touche Sergio Pérez. Cependant, interrogé à ce sujet, le pilote mexicain a confié qu’il ne se sentait absolument pas en danger et qu’il considérait que les rumeurs envoyant l’actuel pilote de Ferrari dans son écurie allaient progressivement s’atténuer.

« Je pense que ce n'est qu'une question de temps avant que ces rumeurs ne disparaissent »