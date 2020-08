Formule 1

Formule 1 : Verstappen revient sur son gros coup de gueule !

Publié le 17 août 2020 à 10h35 par La rédaction

Arrivée deuxième au GP d’Espagne, Max Verstappen a lui aussi rencontré des difficultés dans cette course comme l’ont montré son coup gueule envers son écurie. Des propos que le pilote de Red Bull a tenu à justifier.

Une nouvelle fois, Lewis Hamilton s’est imposé en patron au cours du GP d’Espagne. Une grande prestation qui permet au pilote de chez Mercedes de conforter encore plus sa place de numéro 1 au classement de pilote. Derrière lui, Max Verstappen a eu plus de difficulté au cours de la course malgré sa deuxième place. La chaleur a beaucoup impacté la course avec des pneus qui ont souffert et qui inquiétaient beaucoup le pilote de Red Bull au point de pousser un gros coup de gueule envers son écurie pendant la course. Face à ses déclarations, Max Verstappen a tenu à se justifier.

« J’avais énormément de mal avec les pneus »