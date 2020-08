Formule 1

Formule 1 : Le futur Schumacher ? La réponse de Max Verstappen !

Publié le 15 août 2020 à 14h35 par T.M.

Alors que certains voient en Max Verstappen le futur Michaël Schumacher, le pilote Red Bull a répondu à ces flatteuses comparaisons.

A seulement 22 ans, Max Verstappen est déjà l’une des stars de la Formule 1. N’ayant pas encore été sacré champion du monde, le Néerlandais devrait certainement l’être dans les années à venir. Au volant de sa Red Bull, il tient déjà tête à Lewis Hamilton. De bon augure donc pour la suite de sa carrière, lui qui a encore de très belles années devant lui. Un talent qui impressionne tous les observateurs. Ross Brawn n’avait notamment pas hésité à comparer Verstappen à un certain Michaël Schumacher : « Max a été tout simplement sensationnel à Silverstone. Il me rappelle Michael Schumacher à bien des égards ».

« Je n’aime pas me comparer à d’autres »