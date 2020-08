Formule 1

Formule 1 : Hamilton applaudit Mercedes !

Publié le 16 août 2020 à 21h35 par La rédaction

Lewis Hamilton s’est imposé au Grand Prix de Catalogne à la suite d’une course maitrisée de bout en bout, et reprend ainsi de l’avance au Championnat du Monde, après son faux pas à Silverstone.

Week-end parfait pour Lewis Hamilton. Leader lors des essais libres, puis des qualifications, le septuple champion du monde a confirmé ses bonnes performances ce dimanche au Grand Prix d’Espagne. Le pilote Mercedes a réalisé un sans-faute, terminant avec vingt-quatre secondes d’avance sur Max Verstappen. Au championnat du monde, Hamilton reprend de l’avance après la déception du Grand Prix du 70e anniversaire de Silverstone, et possède désormais trente-sept longueurs d’avance sur Max Verstappen, second. A la suite de la course, le pilote britannique a tenu à féliciter son équipe pour la stratégie utilisée.

« J'aurai bien fait des tours en plus »