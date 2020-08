Formule 1

Formule 1 : L'énorme coup de gueule de Charles Leclerc !

Publié le 16 août 2020 à 19h35 par La rédaction

A la lutte pour le top 10 à la mi-course, Charles Leclerc a été contraint à l’abandon lors du Grand Prix d’Espagne, à la suite d’un problème électrique sur sa SF1000.

Les problèmes s’accumulent chez Ferrari. Plutôt performant ces dernières semaines, où il avait réussi à accrocher une troisième et quatrième place à Silverstone, Charles Leclerc a dû abandonner à Barcelone ce dimanche, à la suite de problèmes électriques venant de sa voiture. Déjà, lors des qualifications, le pilote monégasque avait eu du mal à obtenir de bons résultats. Ces difficultés se sont confirmées en course ce dimanche et le pilote Ferrari s'est montré fatigué des mauvaises performances de la voiture, lors de cette saison 2020.

« La voiture s’est éteinte »