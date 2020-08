Formule 1

Formule 1 : L'énorme déception de Charles Leclerc...

Publié le 15 août 2020 à 21h35 par La rédaction

Après une séance de qualification difficile qui a vu son coéquipier Sebastian Vettel échouer à la onzième place, Charles Leclerc ne partira que neuvième demain. Un résultat loin de ses attentes.

Les problèmes de Ferrari cette saison sont bien connus, la version 2020 de la monoplace, la SF1000 est loin de répondre aux attentes placées en elle, et ce n’est pas cette année encore que l’écurie italienne retrouvera les sommets. Si Sebastian Vettel est en très grande difficulté cette saison, n’ayant réussi à se hisser au-dessus de la dixième place qu’à une seule reprise cette saison, Charles Leclerc s’en sort légèrement mieux. Le pilote monégasque est parvenu à terminer sur le podium à deux reprises, mais la tâche s’annonce plus compliquée demain. N’ayant pas parvenu à faire mieux qu’une neuvième place lors des qualifications au Grand Prix d’Espagne, le pilote s’est dit déçu de ses performances mais également de la monoplace.

« Ce n’est plus possible »