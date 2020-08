Formule 1

Formule 1 : Valtteri Bottas reçoit un précieux conseil pour sa lutte avec Lewis Hamilton !

Publié le 16 août 2020 à 16h35 par H.G.

Alors que Valtteri Bottas nourrit l’espoir de réussir à remporter le championnat du monde face à son coéquipier Lewis Hamilton, Nico Rosberg s’est permis de délivrer des recommandations au pilote finlandais tout en revenant sur sa relation avec le Britannique.

Si Lewis Hamilton est vu comme le grand favori pour remporter son septième championnat du monde cette saison et ainsi égaler Michael Schumacher, Valtteri Bottas aimerait parvenir à bouleverser les plans de son coéquipier. En effet, le Finlandais aimerait sortir de l’ombre de son prestigieux acolyte chez Mercedes en réussissant à s’imposer face à lui dans la course au titre mondial. Un exploit qu’un seul pilote est parvenu à réaliser, à savoir Nico Rosberg en 2016. Cela lui avait valu de se brouiller avec Lewis Hamilton à l’époque, lui qui était pourtant son ami de longue date. Si la relation entre les deux hommes se serait progressivement apaisée depuis, l’ancien pilote de Mercedes connaît mieux que personne la recette pour battre le Britannique. C’est donc tout naturellement qu’il s’est permis de donner quelques conseils à Valtteri Bottas dans cette otique.

« Vous devez être dans sa tête »