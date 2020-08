Forumule 1

Formule 1 : Nico Rosberg comprend Vettel

Publié le 15 août 2020 à 23h35 par La rédaction

Sebastian Vettel a de nouveau vécu une journée compliqué en qualifications du Grand Prix de Catalogne.

Eliminé en seconde session de qualification, Sebastian Vettel s’élancera de la onzième place sur la grille demain pour le Grand Prix de Catalogne. Le pilote allemand, qui vit ses derniers mois chez Ferrari, réalise une saison 2020 catastrophique, étant parvenu à se hisser au-delà de la dixième place qu’à une seule reprise sur les cinq premières courses. Des résultats d’autant plus gênants pour le quadruple champion du monde lorsque son coéquipier Charles Leclerc a obtenu de bien meilleurs résultats, et ce même si la livrée 2020 de la monoplace italienne, la SF1000, est loin de répondre aux attentes placées en elle. En grand manque de confiance, Sebastian Vettel a déjà affirmé plusieurs ne pas réussir à trouver ce qu’il ne va pas chez lui et la voiture. Après une séance de qualification au sort une nouvelle fois tragique pour l’ancien pilote Red Bull - éliminée de la deuxième séance de qualification après avoir terminé à 0.002 secondes de Lando Norris, dixième - Nico Rosberg a tenu à se montrer compatissant envers son compatriote.

« Ça doit être très, très frustrant »