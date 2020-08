Formule 1

Formule 1 : Sebastian Vettel reçoit un précieux conseil pour son avenir !

Publié le 16 août 2020 à 9h35 par H.G.

Alors que l’avenir de Sebastian Vettel en Formule 1 fait l’objet d’incertitudes, Christian Horner considère que son ancien pilote ferait le bon choix en prenant une année sabbatique en 2021.

De quoi sera fait le futur de Sebastian Vettel ? Cette question occupe l’esprit d’une grande partie des observateurs de la Formule 1 dans la mesure où le quadruple champion du monde arrivera au terme de son contrat avec Ferrari en fin de saison. Quoi qu’il advienne, le pilote allemand ne sera pas conservé par la Scuderia puisque l’écurie basée à Maranello a déjà annoncé qu’il sera remplacé par Carlos Sainz Jr la saison prochaine. Dans le même temps, un véritable jeu de chaises musicales chez les pilotes s’est produit pendant la période du confinement, celui-ci ayant conduit Daniel Ricciardo chez McLaren tandis que Fernando Alonso remplacera l'Australien chez Renault. Ainsi, exceptée la possibilité qu’il débarque chez Racing Point, qui deviendra Aston Martin F1 en 2021, Sebastian Vettel pourrait se retrouver sans baquet la saison prochaine. Et aux yeux de Christian Horner, son ancien patron chez Red Bull Racing, cette possible pause pourrait faire du bien au pilote de 33 ans.

« Il n’a pas besoin d’être en Formule 1 juste pour y être l’année prochaine »