Formule 1

Formule 1 : Ferrari, GP d’Espagne… Vettel affiche sa satisfaction !

Publié le 17 août 2020 à 13h35 par La rédaction

En difficulté depuis le début de la saison avec Ferrari, Sebastian Vettel a réussi une belle performance en arrivant septième de la course. Une prestation qu’a appréciée le pilote de la Scuderia.

La septième place de Sebastian Vettel au GP d’Espagne a permis au pilote allemand de sortir la tête de l’eau. En grosse difficulté depuis le début de la saison au volant de la monoplace de Ferrari, le pilote de l’écurie italienne a réalisé une jolie course grâce à une stratégie audacieuse de son équipe. Tout le contraire pour son coéquipier Charles Leclerc qui a du abandonner la course. Avec un top 10 obtenu et un titre de pilote du jour, Sebastian Vettel peut retrouver le sourire et a affiché de l’espoir pour la fin de la saison. Le pilote allemand est par ailleurs revenu sur sa course et a affiché sa satisfaction…

« Un résultat qui reflète le potentiel actuel de la voiture »