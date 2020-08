Formule 1

Formule 1 : Le patron de Red Bull s’enflamme pour le début de saison de Verstappen

Publié le 20 août 2020 à 18h35 par H.G.

Alors que Max Verstappen pointe actuellement en deuxième position du classement des pilotes, Christian Horner n’a pas caché sa satisfaction au moment d’évoquer les performances du pilote néerlandais.

Max Verstappen réalise presque le début de saison parfait. Mis à part un abandon lors du Grand Prix d’Autriche, le pilote de Red Bull est parvenu à chaque fois à terminer les courses en montant sur le podium, tout en se payant le luxe de remporter le Grand Prix du 70e anniversaire face aux Mercedes de Lewis Hamilton et de Valtteri Bottas. Plus encore, le Néerlandais est loin de n’être que le troisième homme du plateau dans la mesure où il est actuellement en deuxième position du classement des pilotes, évidemment derrière l’immense favori Lewis Hamilton, mais devant le coéquipier du sextuple champion du monde. Une juste récompense pour Max Verstappen qui n’a de cesse de convaincre tout le monde chez Red Bull, à commencer par Christian Horner, le patron de l’écurie, qui s’est montré particulièrement enthousiasmé par les performances de son pilote numéro un.

« Il est vraiment notre leader »