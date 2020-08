Formule 1

Formule 1 : Cette prédiction sur le retour de Fernando Alonso !

Publié le 20 août 2020 à 16h35 par H.G.

Alors que Fernando Alonso fera son grand retour en Formule 1 la saison prochaine, Jaime Alguersuari considère que l’attente autour du pilote espagnol sera très grande, au point où certains l’imagineront remporter un nouveau championnat du monde.

Si la saison 2020 de Formule 1 est encore en cours actuellement, beaucoup ont déjà le regard tourné vers la saison 2021. Et la raison à cela ne tient qu’à un homme : Fernando Alonso. En effet, le pilote espagnol va faire son grand retour dans la compétition reine du sport automobile en remplaçant Daniel Ricciardo chez Renault. Forcément, avec un tel événement, nombreux sont les observateurs qui scruteront de près les performances de l’Espagnol, qui pourrait se battre dans le haut du classement si l’évolution de la règlementation en 2022 est bien gérée par l’écurie française. Et de son côté, Jaime Alguersuari, ancien pilote de Toro Rosso, considère que certains s’enflammeront dès 2021 et le retour de Fernando Alonso au volant de sa Renault, au point de l’imaginer remporter son troisième championnat du monde.

« J’imagine que tout le monde s’attend à ce que Alonso remporte un troisième titre »