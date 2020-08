Formule 1

Formule 1 : Valtteri Bottas remet en question un choix de Mercedes !

Publié le 18 août 2020 à 17h35 par La rédaction

Équipé tout en noir lors du Grand Prix d'Espagne, Valtteri Bottas a fait une surprenante déclaration sur sa combinaison, lui qui a été énormément gêné.

Troisième sur la ligne d’arrivée à Barcelone, Valtteri Bottas n’a pas réussi à s’imposer face à un Lewis Hamilton qui reste intouchable. Une situation difficile à vivre pour le pilote Mercedes qui voit son coéquipier s'échapper au classement des pilotes comme il l’a expliqué après la course : « C'est loin d'être idéal. Je n'ai aucune idée du nombre de points qui nous sépare, mais il est bien trop grand. Et je vois à nouveau le championnat m'échapper. » Revenant à nouveau sur le Grand Prix de Barcelone, Bottas n'a pas manqué de dévoiler un détail qui l'a énormément gêné...

« Cette année, il fait vraiment chaud dans la voiture »