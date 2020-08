Formule 1

Formule 1 : Le terrible constat de Bottas sur son début de saison !

Publié le 17 août 2020 à 23h35 par H.G.

Alors qu’il nourrissait l’espoir de lutter avec Lewis Hamilton dans la course au titre de champion du monde, le retour sur terre est difficile pour Valtteri Bottas, qui a connu plusieurs difficultés lors des dernières courses.

Bien que Lewis Hamilton partait comme le grand favori cette année pour remporter son septième titre mondial, Valtteri Bottas espérait mettre en difficulté son coéquipier en début de saison et même lutter pour la course au titre. Seulement voilà, les choses ne se passent pas comme le souhaitait le Finlandais. En effet, bien qu’il soit parvenu à remporter la première course de la saison lors du Grand Prix d’Autriche, Valtteri Bottas a vu son coéquipier remporter quatre des cinq Grands Prix qui ont suivi, tandis que Max Verstappen s’est adjugé le Grand Prix du 70è Anniversaire. Pire encore, le pilote de Mercedes a même été devancé par le Néerlandais de Red Bull, chose qui le fait pointer en troisième place du classement général des pilotes. De quoi le mettre à mal dans sa quête de son premier titre mondial, et peut-être de manière irrémédiable. Ainsi, à l’issue du Grand Prix de Barcelone ce dimanche au cours duquel il a manqué son départ et est arrivé en troisième position, Valtteri Bottas n’a pas caché sa frustration face à sa situation actuelle.

« C'est une très mauvaise saison jusqu'à présent »