Formule 1

Formule 1 : Hamilton se confie sur le record de Schumacher !

Publié le 17 août 2020 à 21h35 par H.G. mis à jour le 17 août 2020 à 21h36

Alors que Lewis Hamilton est parvenu à dépasser le record du nombre de podiums en carrière établi par Michael Schumacher, le pilote de Mercedes s’est dit honoré d’avoir réalisé une telle prouesse.

Lewis Hamilton a fait plus que remporter sa 88è course ce dimanche lors du Grand Prix de Barcelone et continuer sa marche en avant vers son septième titre de champion du monde de Formule 1. En effet, le pilote de Mercedes est parvenu à monter sur le podium pour la 156e fois, dépassant ainsi le record de Michael Schumacher en la matière. Une véritable prouesse pour le Britannique, qui pourrait également égaler le record du nombre de sacre mondial de l’Allemand cette saison s’il parvient à remporter une nouvelle fois le titre. En attendant d’éventuellement réaliser cet exploit, Lewis Hamilton n’a pas caché sa fierté après être entré un peu plus dans l’histoire de la compétition reine du sport automobile.

« Ce qui se produit maintenant est encore mieux que ce dont je rêvais quand j'étais petit »