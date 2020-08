Formule 1

Formule 1 : Le constat lucide de Fernando Alonso avant son grand retour !

Publié le 20 août 2020 à 20h35 par A.M.

Alors qu'il disputera les 500 Miles d'Indianapolis ce week-end, Fernando Alonso semble conscient qu'il aura du mal à accrocher le dernier monument de la course automobile qui lui manque pour la Triple Couronne.

Vainqueur à deux reprises du Grand Prix de Monaco et des 24 Heures du Mans, Fernando Alonso sera en lice ce week-end aux 500 Miles d'Indianapolis afin de remporter la dernière course qui manque à son palmarès pour s'offrir la Triple Couronne, ce qu'un seul pilote a réussi dans l'histoire du sport automobile, à savoir Graham Hill. 26e temps des qualifications sur l'anneau le plus célèbre du monde, Fernando Alonso aura besoin d'un miracle, d'autant plus que la saison prochaine, il fera son retour en Formule 1 et n'aura probablement pas l'occasion de s'aligner sur les 500 Miles. Mais l'Espagnol est lucide sur sa situation.

Alonso pessimiste pour les 500 Miles