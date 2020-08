Formule 1

Formule 1 : Un retour chez Red Bull ? La réponse de Pierre Gasly !

Publié le 23 août 2020 à 13h35 par La rédaction

Alors que Pierre Gasly a retrouvé des couleurs au volant de son AlphaTauri, le Français s’est prononcé sur un possible retour du côté de Red Bull.

La saison dernière, Pierre Gasly est passé par tous les états. Cela avait bien commencé avec une arrivée chez Red Bull en tant que coéquipier de Max Verstappen. Toutefois, auteur de prestations décevantes, le Français a finalement été rétrogradé au cours de saison, étant échangé avec Alexander Albon. C’est donc avec Toro Rosso, désormais AlphaTauri, que Gasly a terminé la saison et de quelle manière. En effet, le pilote de 24 ans a notamment réussi à monter sur le podium au Brésil. De bonnes performances qui continuent depuis le début de la saison 2021. De quoi alors laisser penser un possible retour chez Red Bull ?

« Je ne veux pas consacrer du temps à cela »