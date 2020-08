Formule 1

Formule 1 : Pour Ferrari, Carlos Sainz Jr est prêt !

Publié le 22 août 2020 à 21h35 par Th.B. mis à jour le 22 août 2020 à 21h36

Actuellement chez McLaren, Carlos Sainz Jr sera le coéquipier de Charles Leclerc la saison prochaine. L’Espagnol sait qu’il va entrer dans la cour des grands, mais cela ne lui fait pas peur.

Débarqué par Renault pour faire de la place à Daniel Ricciardo, Carlos Sainz Jr s’est relancé chez McLaren où il a impressionné son monde jusqu’à l’écurie Ferrari. En effet, souhaitant tourner la page Sebastian Vettel, la Scuderia a choisi Carlos Sainz Jr pour remplacer le champion du monde allemand. Au sein de l’écurie italienne, l’Espagnol fera équipe avec Charles Leclerc. Pour ce qui est de la pression, Carlos Sainz Jr l’accueille volontiers.

« Il faut être prêt pour ce genre de scénarios »