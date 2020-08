Formule 1

Formule 1 : Sebastian Vettel reçoit un conseil pour son avenir !

Publié le 22 août 2020 à 14h35 par T.M.

Alors que l’avenir de Sebastian Vettel pourrait s’écrire du côté d’Aston Martin F1, Gerhard Berger a conseillé l’Allemand à propos de cette piste.

En fin de contrat avec Ferrari, Sebastian Vettel ne sera pas prolongé. A l’issue de la saison, le quadruple champion du monde sera donc libre et désormais la question est de savoir quel sera son prochain défi. Va-t-il prendre une année sabbatique ? Réussira-t-il à retrouver un baquet pour 2021 ? Pour cela, il faut trouver une place à Vettel, ce qui pourrait notamment être le cas du côté de chez Aston Martin F1, actuellement Racing Point. Le pilote de 34 ans pourrait donc bien être sur la grille de départ la saison prochaine. Un choix de carrière qui suscite toutefois les interrogations de certains. Et Gerhard Berger n’a pas hésité à exprimer ses doutes concernant ce possible départ de Sebastian Vettel chez Aston Martin F1.

« Veut-il attaquer et essayer de nouveau de gagner ' »