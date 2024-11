Le boss du PSG se fait dézinguer à l’étranger

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mardi soir, le PSG se déplaçait sur la pelouse du Bayern Munich pour la 5ème journée de Ligue des Champions. Si les supporters bavarois ont bien évidemment réservé un accueil particulier au club de la capitale, Nasser Al-Khelaïfi a pu voir des banderoles à son encontre apparaitre dans le stade du Bayern Munich. En Allemagne, le président du PSG n’est clairement pas apprécié.

Depuis 2011, Nasser Al-Khelaïfi est le président du PSG. Le temps est passé et sa cote de popularité en a clairement pris un coup. En effet, jamais le Qatari n’avait autant été décrié. En France, les critiques pleuvent à l’encontre d’Al-Khelaïfi, accusé notamment de jouer un peu sur tous les tableaux du football français. Et il n’y a qu’en France qu’il est dans le viseur.

PSG : Les vérités de Luis Enrique sur sa grande surprise https://t.co/HEJfyd9kVW pic.twitter.com/QzGEUM9BUH — le10sport (@le10sport) November 26, 2024

Al-Khelaïfi pris pour cible en Allemagne

En effet, en Allemagne aussi, on s’en prend à Nasser Al-Khelaïfi. Ça a été le cas ce mardi soir avec des banderoles sorties par les supporters du Bayern Munich. On a ainsi pu lire sur l’une d’entre elles : « Ministre, propriétaire d'un club, détenteur des droits TV, ex-membre du ComEx de l'UEFA et au conseil d'administration de l'ECA en même temps ? ».

« 𝗩𝗮 𝘁𝗲 𝗳𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗳𝗼𝘂𝘁𝗿* »

Une autre banderole des supporters du Bayern Munich avait également pour cible Nasser Al-Khelaïfi. Il était alors écrit sur celle-ci : « Le foot c'est moi ? Va te faire foutr*, Nasser le ploutocrate ! ».