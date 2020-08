Formule 1

Formule 1 : Esteban Ocon annonce la couleur pour la suite de la saison !

Publié le 21 août 2020 à 11h35 par H.G. mis à jour le 21 août 2020 à 11h38

Alors qu’il a connu quelques difficultés cette saison à cause du manque de puissance de sa voiture, Esteban Ocon a expliqué que des améliorations vont être réalisées par Renault et que ce sera l’occasion d’un nouveau départ pour lui dans une semaine.

Douzième au classement mondial des pilotes, Esteban Ocon connait un début de saison contrasté avec Renault. Auteur de bonnes performances en course, le pilote français est malheureusement souvent victime de déconvenues avec sa voiture, celle-ci manquant de puissance. Ainsi, Esteban Ocon a souligné à plusieurs reprises que sa Renault souffrait d’un déficit de puissance face à celle de son coéquipier Daniel Ricciardo. Cependant, cette semaine de pause entre le Grand Prix de Barcelone et le Grand Prix de Belgique est l’occasion idéale pour l’écurie française et son pilote de comprendre les causes de ces contrariétés. Et à en croire Ocon, de premières réponses ont été trouvées et des améliorations vont prochainement être réalisées avant l’épreuve sur le circuit de Spa-Francorchamps dans une semaine.

« Il semble que ce sera un nouveau départ »