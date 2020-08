Formule 1

Formule 1 : Ricciardo annonce la couleur après son Grand Prix d’Espagne !

Publié le 18 août 2020 à 20h35 par La rédaction

Daniel Ricciardo a eu du mal à cacher sa déception après le Grand Prix d’Espagne terminé à la 11 ème place. Le pilote australien espère désormais faire mieux lors des prochaines courses.

Avant le Grand Prix d’Espagne organisé à Barcelone, Daniel Ricciardo ne cachait pas ses ambitions : « Nous voulons désormais tout mettre en place à Barcelone. C’est probablement le circuit le plus familier pour nous tous avec tous les essais que nous y faisons avant et pendant la saison (…) Je crois que si nous pouvons bien nous qualifier, il n’y a aucune raison pour que nous ne puissions pas obtenir un bon résultat. » Mais le pilote Renault n’a pas réussi à rentrer dans les points et a terminé à une triste 11ème place. Désormais, Daniel Ricciardo souhaite se projeter dans l’avenir et espère rebondir lors du prochain Grand Prix qui aura lieu le 30 août prochain en Belgique, à Spa-Francorchamps.

« Je suis toujours convaincu que nous pouvons marquer des points »