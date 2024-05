Mbappé, Benzema... Transfert historique au RC Lens !

Arnaud De Kanel

Afin de pallier le départ de Loïs Openda, le RC Lens a cassé sa tirelire l'été dernier pour s'offrir le talentueux Elye Wahi. Muet durant tout le mois d'avril, l'attaquant des Sang et Or a retrouvé le chemin des filets vendredi soir face au FC Lorient, inscrivant par la même occasion le 40ème but de sa carrière à seulement 21 ans. Il entre dans un club très fermé composé uniquement de Karim Benzema et Kylian Mbappé.

Maillot brandi devant son public à la façon Lionel Messi ou Nabil Fekir, Elye Wahi a laissé éclater sa joie en inscrivant le premier but lensois de la soirée, son 8ème cette saison en Ligue 1. Ce but fait du bien à l'attaquant lensois qui n'avait pas marqué en avril et qui est très critiqué ces derniers temps par ses propres supporters qui attendent plus du joueur le plus cher de l'histoire du RC Lens. L'été dernier, les Sang et Or avaient déboursé 30M€ pour s'attacher les services de celui qui évoluait encore à Montpellier et qui sortait de deux saisons abouties. En marquant face à Lorient, il s'est invité à la table de Karim Benzema et Kylian Mbappé.

Départ de Mbappé - PSG : Le vestiaire du Real Madrid réagit ! https://t.co/w99cTYW2mN pic.twitter.com/G0LFf5fC7n — le10sport (@le10sport) May 4, 2024

Et de 40 buts en Ligue 1 pour Wahi !

« C’était son 40e but en Ligue 1 en étant né en 2003, il peut extérioriser certaines choses, on parle de lui tous les week-ends… Je ne suis pas certain qu’il y en ait des tonnes à 40 buts à son âge… En tout cas, je suis content de son but et de son match », constatait Franck Haise à l'issue de la rencontre entre le RC Lens et Lorient. Il n'y en a pas des tonnes en effet, pour reprendre la formule du coach artésien, il n'y en a même que deux, et pas n'importes lesquels.

Seuls Benzema et Mbappé ont fait mieux

Si l'on se basse sur les données de la LFP, sur les 40 dernières années, seuls Karim Benzema et Kylian Mbappé ont fait mieux qu'Elye Wahi. Benzema avait atteint la barre des 40 buts en Ligue 1 à 21 ans et 107 jours contre 19 ans et 317 jours pour Mbappé. De son côté, Wahi aura mis 21 ans et 122 jours.