Formule 1 : Pierre Gasly revient sur son départ de chez Red Bull !

Publié le 22 août 2020 à 12h35 par H.G.

Après n’avoir évolué qu'une demi-saison chez Red Bull avant de rejoindre Toro Rosso, Pierre Gasly a expliqué qu’il regrettait la manière dont s’était terminée son aventure au sein de son ancienne écurie.

A la suite d'une succession de mauvais résultats en course, Red Bull a pris la décision de se séparer de Pierre Gasly lors de la trêve estivale en 2019 et de promouvoir Alexander Albon. Un pari qui s’avère gagnant pour l’heure tant le pilote thaïlandais est l’auteur de performances intéressantes en tant que deuxième pilote de l’écurie derrière Max Verstappen. De son côté, Pierre Gasly a alors été rétrogradé chez Toro Rosso, une écurie au sein de laquelle il a réussi à obtenir un podium lors du Grand Prix du Brésil en novembre dernier. Et alors qu’il a poursuivi sur cette pente ascendante en réalisant un bon début de saison 2020, le pilote français n’a pas manqué de regretter son départ de chez Red Bull, Pierre Gasly considérant que lui et son ancienne écurie sont à l’époque passés à côté d’une belle collaboration.

« Nous aurions pu accomplir de grandes choses ensemble »