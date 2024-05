Barcola recalé par le PSG, la scène improbable

La rédaction

Arrivé l’été dernier au Paris-Saint Germain, Bradley Barcola brille sous les couleurs parisiennes. Grand artisan du beau parcours de l’équipe de Luis Enrique, le joueur de 21 ans sera attendu au tournant mardi prochain pour la demi-finale retour contre Dortmund en Ligue des Champions. En attendant, l’ancien Lyonnais s’entraîne et a provoqué une drôle de scène.

Avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, Bradley Barcola forme une attaque de feu au PSG. Champion de France en Ligue 1, qualifié pour la finale de la Coupe de France et encore en course en Ligue des Champions, le Paris-Saint Germain réalise une très bonne saison. Un succès auquel Bradley Barcola, recruté à l’Olympique lyonnais l’été dernier contre 45M€, n’est pas étranger. Mais ce samedi matin, ce n’est pas pour des raisons sportives que l’ancien de l’OL a fait parler de lui.

Bradley Barcola veut prendre une photo… la sécurité lui interdit !

Chaque matin, nombreux sont les fans du Paris-Saint Germain à se rendre à Poissy pour assister à l’arrivée des joueurs à l’entraînement. Certains se prêtent au jeu, et acceptent de s’arrêter pour signer des autographes ou prendre des photos. Ce samedi, Bradley Barcola s’est arrêté pour signer le maillot d’un fan et prendre une photo avec lui mais… la sécurité n’était pas d’accord.

Bradley Barcola a insisté auprès d’un vigile pour prendre une photo avec un jeune fan du joueur, refus catégorique de sa part. ❌😕« Rapidement chef », « Ah ouais ? » s’étonne le joueur du PSG. 😯(🎥 Tiktok ; vimro_)pic.twitter.com/QjavWgtXGI — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 4, 2024

Barcola insiste, mais ça ne passe pas !