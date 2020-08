Formule 1

Formule 1 : Alain Prost s’enflamme pour Lewis Hamilton !

Publié le 23 août 2020 à 11h35 par La rédaction

Leader incontestable de la F1 ces dernières années, Lewis Hamilton ne semble pas avoir d'adversaires capables de le détrôner sur la durée. Un constat qui rend admiratif Alain Prost.

Depuis le début de la saison, la F1 a repris son schéma habituel. Des Mercedes en pole position et un Lewis Hamilton qui semble voler à chaque Grand Prix. À part l’épisode du GP du 70ème anniversaire de la F1 qui a vu Max Verstappen battre le pilote britannique, Lewis Hamilton semble intouchable au volant de sa monoplace chez Mercedes. Les titres s'enchaînent pour le Britannique qui pourrait également égaler le record du nombre de sacre mondial de Michael Schumacher cette saison s’il parvient à remporter une nouvelle fois le titre. Face à cette hégémonie, Alain Prost, directeur non exécutif de Renault, s’est enflammé pour le pilote de chez Mercedes…

« Je ne vois personne pour le battre actuellement »