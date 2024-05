Mercato : Coup de théâtre pour le grand retour de Zidane ?

Alexis Brunet

Cela fait maintenant trois ans que Zinédine Zidane a quitté le Real Madrid, après un deuxième passage en tant qu'entraîneur. Depuis, le Français est au chômage technique et il n'a pas retrouvé un nouveau challenge. Dernièrement, son nom avait tout de même été lié au Bayern Munich, pour prendre la succession de Thomas Tuchel. Mais finalement, le champion du monde 1998 ne devrait pas rejoindre le club allemand.

Pour le moment, la carrière d'entraîneur de Zinédine Zidane est une vraie réussite. L'ancien milieu de terrain peut se vanter d'avoir remporté trois Ligue des champions avec le Real Madrid, mais également deux Liga par exemple.

Zidane n'entraîne plus depuis 2021

On pensait donc que la carrière d'entraîneur de Zinédine Zidane était bien lancée et qu'il allait multiplier les expériences et les succès, sauf que depuis son départ du Real Madrid en 2021, le Français n'a pas eu de nouvelle expérience. L'ancien milieu de terrain rêvait notamment de prendre en main l'équipe de France, mais l'opportunité ne s'est pas encore présentée.

Mercato : Annonce imminente pour le prochain club de Zidane ! https://t.co/5fAWD19ll0 pic.twitter.com/SoelfdJO3C — le10sport (@le10sport) May 4, 2024

Zidane n'est pas dans les plans du Bayern Munich

Dernièrement, plusieurs sources ont affirmé que Zinédine Zidane pouvait peut-être devenir le prochain entraîneur du Bayern Munich, qui va se séparer de Thomas Tuchel à la fin de la saison. Mais d'après les informations du journaliste Christian Falk, le Français ne ferait finalement pas partie des plans du club allemand. Les principales pistes des dirigeants bavarois se nomment Julen Lopetegui, Roger Schmidt et Erik ten Hag. Il faudra donc attendre encore un peu avant de voir Zinédine Zidane de retour sur le banc d’un grand club européen.