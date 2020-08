Formule 1 : Lewis Hamilton dédie sa pole position à Chadwick Boseman !

Formule 1

Dans la nuit de vendredi à samedi, la famille de Chadwick Boseman a communiqué le décès de l’acteur de 43 ans qui était au stade 4 d’un cancer du colon.

Véritable star américaine grâce à Black Panther, Chadwick Boseman a eu une riche carrière grâce à laquelle il a pu interpréter plusieurs figures fortes de l’histoire afro-américaine. De Thurgood Marshall à James Brown en passant par Jackie Robinson. L’acteur a cependant été touché par un cancer du colon en 2016 et s’est combattu à l’image de son personnage de Black Panther avec fougue jusqu’à vendredi soir où il est décédé étant arrivé au stade 4. Sa famille a communiqué sa mort qui a bouleversé un bon nombre de célébrités et de sportifs à l’image de Pierre-Emerick Aubameyang qui a tenu à lui rendre hommage en faisant le Wakanda Forever ce samedi après avoir marqué face à Liverpool pour le Community Shield. Après avoir décroché la pole position pour le Grand Prix de Spa, Lewis Hamilton a lui aussi fait ce geste et s’est expliqué sur son compte Twitter .

« Je veux dédier cette pole à Chadwick. Ce qu'il a accompli et l'héritage qu'il a laissé est tellement incroyable pour moi. Il a inspiré toute une génération de jeunes hommes et femmes noirs et leur a donné un véritable super-héros à admirer. Repose en puissance mon ami. Wakanda Forever black panther ». a assuré le pilote de Mercedes sur le réseau social.

I want to dedicate this pole to Chadwick. What he accomplished and the legacy he left is so incredible to me. He’s inspired a whole generation of young black men and women and provided them with a true superhero to look up to. Rest in power my friend.#WakandaForever #blackpanther pic.twitter.com/M7EgGess9p