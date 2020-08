Formule 1

Formule 1 : Sebastian Vettel entretient le flou pour son avenir !

Publié le 29 août 2020 à 18h35 par H.G.

Alors que personne ne sait de quoi sera fait l’avenir de Sebastian Vettel la saison prochaine, le pilote allemand n’a pas donné plus d’indications sur le sujet.

De quoi sera fait l’avenir de Sebastian Vettel ? Un grand nombre d’observateurs de la Formule 1 se posent cette question ces dernières semaines dans la mesure où le pilote allemand arrivera au terme de son contrat à la fin de la saison 2021. Pour l’heure, la Scuderia a d’ores et déjà annoncé que le quadruple champion du monde sera remplacé par Carlos Sainz Jr dans son écurie, mais aucun point de chute crédible ne semble se dégager pour Sebastian Vettel hormis une potentielle arrivée chez Racing Point, qui deviendra Aston Martin F1. Et ce n’est pas cette semaine qu’on devrait en savoir plus sur le sujet…

« Je ne pense pas que ce sera ma dernière visite ici »