Formule 1 : Verstappen fait une grande annonce avant le GP de Belgique !

Publié le 26 août 2020 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 26 août 2020 à 19h41

Sur une bonne dynamique depuis son succès au GP du 70ème anniversaire de la F1, Max Verstappen entend bien confirmer sa forme actuelle en Belgique et concurrencer les Mercedes ce week-end.

Depuis sa victoire à Silverstone lors du GP du 70ème anniversaire de la F1, Max Verstappen est de retour à un très bon niveau. Des performances au volant de sa monoplace de Red Bull qui confirment que le pilote néerlandais peut concurrencer les Mercedes à savoir Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Même si le pilote britannique semble intouchable en ce moment et file vers un 7ème titre en F1, Max Verstappen est capable désormais de séparer les deux pilotes de l’écurie allemande et entend continuer sur sa lancée lors du GP de Belgique qui a lieu le 30 août prochain…

« Il ne nous reste à essayer de maintenir l’élan »