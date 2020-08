Formule 1

Formule 1 : Ce constat sur le duel entre Verstappen et les Mercedes !

Publié le 22 août 2020 à 18h35 par H.G.

Alors que Max Verstappen parvient à titiller les Mercedes de Lewis Hamilton et de Valtteri Bottas en ce début de saison, l’ancien pilote de Formule 1 Mika Häkkinen considère que le Néerlandais est capable de punir les deux pilotes de l’écurie allemande à la moindre erreur.

Si Lewis Hamilton est le grand favori de cette saison 2020 de Formule 1 et qu’il est logiquement le leader au classement général des pilotes à l’heure actuelle, la sensation de ce début de saison se nomme Max Verstappen. Malgré l’avance colossale des Mercedes sur ses concurrents, le pilote néerlandais de Red Bull réussit à mettre en difficulté les deux Flèches d’Argent . Et pour cause, il est parvenu à s’adjuger le Grand Prix du 70e anniversaire en plus de s’être positionné en deuxième position du classement mondial, soit entre le sextuple champion du monde britannique et son coéquipier Valtteri Bottas, troisième au classement. Une véritable prouesse qui séduit grandement Mika Häkkinen, champion du monde de Formule 1 en 1998 et en 1999, qui considère que Max Verstappen est en capacité de mettre en danger aussi bien Lewis Hamilton et Valtteri Bottas à la moindre erreur de leur part.

« C’est très intéressant de voir Max capable de séparer les Mercedes et de leur donner de quoi s’inquiéter »