Formule 1

Formule 1 : Le nouvel hommage de Charles Leclerc à Anthoine Hubert

Publié le 28 août 2020 à 9h35 par H.G. mis à jour le 28 août 2020 à 9h36

Un an après le décès d’Antoine Hubert à la suite d'un accident à Spa, Charles Leclerc est revenu sur ses souvenirs aux côtés de son ancien ami et est revenu sur l'ambiance dans le paddock après le drame.

Il y a un a, Anthoine Hubert décédait à la suite d’un accident survenu sur le Grand Prix de Belgique lors de la course de Formule 2. Un événement tragique qui n’avait pas empêché l’épreuve de Formule 1 d’avoir lieu le lendemain, chose qui avait permis à Charles Leclerc de remporter sa première victoire dans la compétition reine du sport automobile. Comme un symbole, le pilote de Ferrari était l’un des amis d’enfance d’Antoine Hubert, et il lui a ainsi naturellement dédié cette victoire. Un an après, le Grand Prix de Belgique aura lieu ce week-end, chose qui a conduit Charles Leclerc à revenir sur le dramatique accident ayant coûté la vie de son ami. Le Monégasque en a ainsi profité pour se remémorer ses souvenirs avec Anthoine Hubert, tout en révélant que Pierre Gasly lui avait dit qu’il devait gagner le Grand Prix pour rendre hommage à son ami, chose qu’il est parvenue à réaliser.

« C’était particulièrement spécial »