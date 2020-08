Formule 1

Formule 1 : Carlos Sainz affiche son optimisme avant le GP de Belgique !

Publié le 25 août 2020 à 22h35 par La rédaction

Neuvième au classement des pilotes, Carlos Sainz vit une saison en dents de scie mais a affiché son optimisme avant le GP de Belgique qui se déroulera le 30 août.

Loin derrière la suprématie de Mercedes avec Lewis Hamilton, Carlos Sainz se bat pour un tout autre objectif. Futur pilote de chez Ferrari l’année prochaine en remplaçant Sebastian Vettel, le pilote de chez McLaren veut tout faire pour amener son équipe le plus haut possible au classement des constructeurs tout en réalisant de bonnes prestations le week-end. Un objectif loin d'être facile pour l'Espagnol qui réalise des prestations en dents de scie depuis la reprise de la F1. Interrogé sur sa jolie performance lors du GP d’Espagne, Carlos Sainz Jr a affiché sa satisfaction tout en se projetant avec motivation sur celui en Belgique…

« J’espère que Barcelone a été un tournant dans ma saison »