Formule 1

Formule 1 : Mercedes fait une annonce forte sur l’avenir de Toto Wolff !

Publié le 24 août 2020 à 21h35 par La rédaction

Incertain de poursuivre avec Mercedes, Toto Wolff laisse planer le doute sur son avenir. James Allison, directeur général de l'écurie allemande, s'est prononcé sur son importance en interne.

Dominatrice en F1, Mercedes peut saluer le travail considérable de Toto Wolff, qui est en grande partie responsable de l’hégémonie qu'exerce l'écurie allemande sur ses concurrents. Le patron de Mercedes, grande figure de la Formule 1, pourrait toutefois quitter les circuits l’année prochaine à cause de plusieurs contraintes, notamment les accords Concorde qui avaient menacé un temps l’avenir de Mercedes au sein de la discipline. Ces accords ont pour objectif de rendre plus équitable la répartition des revenus entre les équipes afin de resserrer les écarts de performances entre elles. Interrogé sur un possible départ de Toto Wolff au sein de Mercedes, le directeur général de l’écurie allemande, James Allison, a fait part de sa volonté de voir son patron continuer l’aventure…

« Il est un leader fantastique »