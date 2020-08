Formule 1

Formule 1 : Cet aveu de Lewis Hamilton sur cette saison de F1 particulière !

Publié le 22 août 2020 à 16h35 par H.G.

Alors que la Formule 1 a du adapter son protocole avec les contraintes sanitaires induites par le Covid-19, Lewis Hamilton n’a pas caché que les disputions prises rendaient la saison actuelle plus compliquée que les précédentes.

La saison 2020 de Formule 1 devait initialement débuter mi-mars, mais celle-ci a connu un coup d’envoi retardé en raison de la pandémie de Covid-19 et des mesures de confinement des populations prises dans la majorité des pays du globe. Ainsi, le championnat du monde de la compétition reine du sport automobile n’a pu débuter que le 5 juillet dernier avec le Grand Prix d’Autriche, après que plusieurs courses aient été annulées l’image du Grand Prix de France ou du Grand Prix de Monaco. Pour autant, la reprise de la compétition ne signifie évidemment pas que la pandémie du coronavirus est sous contrôle, bien au contraire. La Formule 1 a du s’adapter en organisant des courses à huis clos et en demandant aux pilotes de limiter leurs contacts avec l’extérieur, chose qui n’a pas empêché Sergio Pérez d’être touché par la maladie de manière asymptomatique pour autant. Et de son côté, Lewis Hamilton considère que ces disputions imposées par le contexte sanitaire actuel rendent la compétition plus difficile que lors des saisons précédentes, le pilote de Mercedes se sentant particulièrement seul en ce moment comme il l’a expliqué.

« C’est un vrai défi, un vrai test mental pour moi »