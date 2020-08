Formule 1

Formule 1 : Vers un boycott comme en NBA ? La réponse de Lewis Hamilton !

Publié le 27 août 2020 à 21h35 par A.M.

Alors que plusieurs matches de NBA ont été reportés suite au boycott lancé par les joueurs afin de protester contre les violences policières aux Etats-Unis, Lewis Hamilton assure que ce ne sera pas le cas en Formule 1.

Quelques mois après le décès de George Floyd, c'est celui de Jacob Blake qui a mis le feu aux poudres aux Etats-Unis. De nombreuses manifestations ont eu lieu afin de protester contre les violences policières, et le monde du sport c'est encore mobilisé. C'est notamment le cas en NBA. Plusieurs joueurs, actuellement regroupés à Orlando pour disputer les Playoffs, ont décidé de boycotter les matches de la nuit dernière à l’initiative des Bucks de Milwaukee qui pouvait pourtant valider leur qualification pour le deuxième tour des Playoffs en cas de victoire contre le Magic. Les deux autres matches de la nuit de mercredi à jeudi (Rockets-Thunder et Lakers-Blazers) ainsi que ceux de la nuit suivante (Jazz-Nuggets, Raptors-Celtics et Mavericks-Clippers) ont également été boycottés par les joueurs. Une telle situation peut-elle s'étendre à d'autres sports, comme la Formule 1 avec notamment le Grand Prix de Belgique ce dimanche ? Lewis Hamilton, très engagé dans la lutte contre le racisme et le mouvement Black Lives Matters, assure que c'est peu probable.

«Nous sommes en Belgique, nous ne sommes pas aux États-Unis»