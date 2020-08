Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc est totalement dépité face à la situation de Ferrari !

Publié le 31 août 2020 à 14h35 par A.M.

Seulement quatorzième du Grand Prix de Belgique, Charles Leclerc ne cache pas sa frustration face à la situation de Ferrari qui connait un début de saison catastrophique.

Il y a un an, Charles Leclerc remportait son premier Grand Prix à Spa-Francorchamps. De retour en Belgique ce week-end, le Monégasque a connu les sensations inverses. En grande difficulté, le pilote Ferrari est passé très difficilement en Q2 lors de la séance de qualification avant de connaitre une course frustrante. Charles Leclerc s'est battu pendant toutes la course avec les Haas de Romain Grosjean et Kevin Magnussen, terminant à une anonyme quatorzième place à 75 secondes de Lewis Hamilton, vainqueur du Grand Prix. Ferrari traverse donc une crise de résultat très inquiétante avant de rendez-vous sur ses terres en Italie, à Monza la semaine prochaine et au Mugello dans 15 jours pour la 1000ème course de la Scuderia en Formule 1. Et Charles Leclerc apparaît totalement dépité.

«Je n’ai pas les mots»