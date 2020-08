Formule 1

Formule 1 : Red Bull se prononce sur une hypothétique arrivée de Sebastian Vettel !

Publié le 28 août 2020 à 13h35 par H.G. mis à jour le 28 août 2020 à 13h38

Alors que Sebastian Vettel n’a toujours pas trouvé de point de chute pour la saison 2021, Helmut Marko a expliqué qu’il ne prévoyait pas de changer ses pilotes pour accueillir le pilote allemand.

De quoi sera fait l’avenir de Sebastian Vettel ? Cette question occupe l’esprit d’une bonne partie des observateurs de la Formule 1 dans la mesure où le pilote allemand quittera Ferrari au terme de son contrat en fin de saison. Et si la Scuderia a d’ores et déjà trouvé son remplaçant en la personne de Carlos Sainz Jr, l’Allemand n’a toujours pas trouvé de nouveau point de chute. Pire, hormis une potentielle arrivée chez Racing Point, qui deviendra Aston Martin F1 en 2021, aucun point de chute ne semble possible pour le quadruple champion du monde. Et si une porte devait miraculeusement s’ouvrir, ce ne sera pas chez Red Bull Racing. En effet, interrogé sur une potentielle arrivée de Sebastian Vettel dans l’écurie la saison prochaine, Helmut Marko a balayé d’un revers de main la possibilité de récupérer son ancien pilote.

« Le fait que Vettel n’ait pas de contrat ne signifie pas que nous allons tout jeter »