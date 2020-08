Formule 1

Formule 1 : Pas encore chez McLaren, Ricciardo reçoit déjà un avertissement !

Publié le 25 août 2020 à 11h35 par T.M. mis à jour le 25 août 2020 à 12h00

Actuellement chez Renault, Daniel Ricciardo a déjà acté son arrivée chez McLaren pour la saison prochaine. Et à ce sujet, Jenson Button a tenu à avertir l’Australien.

Alors que la saison de Formule 1 bat son plein, les écuries préparent déjà 2021. Et on commence déjà à y voir plus clair concernant la grille de départ pour la future saison. En effet, le jeu des chaises musicales à commencer avec Ferrari, qui a choisi de remplacer Sebastian Vettel par Carlos Sainz Jr. Chez McLaren, c’est Daniel Ricciardo qui prendra la place de l’Espagnol, tandis que Fernando Alonso va faire son grand retour chez Renault. L’Australien a donc décidé de changer encore une fois d’écurie, deux ans après son arrivée au sein de l’écurie française. Un pari risqué pour la suite de la carrière de Ricciardo à en croire Jenson Button.

« Un succès ou un échec pour sa carrière »