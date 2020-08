Formule 1

Formule 1 : Carlos Sainz prévient Charles Leclerc avant son arrivée chez Ferrari !

Publié le 30 août 2020 à 18h35 par A.M.

Alors que Ferrari semble bien décidé à s'appuyer sur Charles Leclerc pour le très long terme, Carlos Sainz ne craint pas la concurrence de son futur coéquipier.

La saison prochaine, la grille va être bouleversée. En effet, plusieurs pilotes vont changer d'écuries à l'image de Carlos Sainz qui quittera McLaren à l'issue de la saison afin de s'engager chez Ferrari où il succédera à Sebastian Vettel qui vit une saison galère. Malgré tout, au sein de la Scuderia, l'Espagnol aura un sacré client en la personne de Charles Leclerc sur lequel Ferrari mise gros comme en témoigne la prolongation de son contrat jusqu'en 2024. Mais cela n'effraie pas Carlos Sainz.

«C’est un défi qui m’a enthousiasmé lorsque j’ai signé l’accord»