Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff est toujours admiratif face à Lewis Hamilton !

Publié le 30 août 2020 à 11h35 par A.M.

En pole position pour le Grand Prix de Belgique, Lewis Hamilton ne cesse d'affoler les compteurs et d'impressionner son patron chez Mercedes, Toto Wolff.

Largement leader du Championnat du monde, Lewis Hamilton est bien parti pour égaler le record de Michael Schumacher avec sept titres mondiaux. Mais avant la fin de la saison, le Britannique pourrait bien battre un autre record du Baron Rouge puisqu'il ne lui manque que trois victoires pour atteindre les 91 succès en Grand Prix du septuple Champion du monde. Encore assoiffé de victoires, Lewis Hamilton s'est adjugé la pole position à Spa-Francorchamps, la 93eme de sa carrière, un domaine dans lequel il est largement leader. Et le pilote Mercedes ne cesse d'impressionner Toto Wolff.

«Il m’impressionne car il se développe tous les ans»