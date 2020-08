Formule 1

Formule 1 : Esteban Ocon juge son retour en Formule 1 !

Publié le 27 août 2020 à 14h35 par T.M.

Cette saison, Esteban Ocon retrouve donc la lumière en Formule 1 avec un baquet chez Renault. Et après 6 Grands Prix, le pilote français a fait le point.

En 2019, Esteban Ocon avait dû prendre son mal en patience. En effet, malgré d’assez bonnes performances chez Force India, le Français n’avait pas réussi à trouver de baquet. Par conséquent, il avait dû se résoudre à rester chez Mercedes, mais en tant que 3ème pilote. C’est donc de loin qu’Ocon a assisté à la saison dernière, étant donc dans l’ombre de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Mais le pilote de 23 ans a rapidement retrouvé la lumière et la grille de départ puisque Renault a décidé de lui faire confiance en le nommant aux côtés de Daniel Ricciardo. Au sein de l’écurie française, Esteban Ocon peut donc à nouveau montrer toute l’étendue de son talent et c’est qu’il fait depuis 6 Grands Prix désormais.

« Je donnerais une performance globale de 6 »