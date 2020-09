Formule 1

Formule 1 : Le patron de Ferrari règle ses comptes avec Toto Wolff !

Publié le 2 septembre 2020 à 13h35 par La rédaction

Critiqué par Toto Wolff après le Grand Prix de Spa, Mattia Binotto a tenu à réagir aux propos du patron de Mercedes sur Ferrari et ses tifosis.

Respectivement 13e et 14e, Sebastian Vettel et Charles Leclerc ont vécu une course difficile à Spa lors du Grand Prix de Belgique en raison du manque de performance de la Ferrari SF1000, livrée 2020 de la monoplace italienne. Un résultat qui a provoqué la furie de ses pilotes, à l’image de Charles Leclerc, mais également du monde de la Formule 1 d’une manière générale. Certaines critiques n’ont par ailleurs pas été du goût de Mattia Binotto.

« Je sais exactement ce qui se passe chez nous »