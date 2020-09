Formule 1

Formule 1 : Des craintes à Monza pour Ferrari ? la réponse de Vettel !

Publié le 1 septembre 2020 à 11h35 par Th.B.

Alors que les pilotes Ferrari sont arrivés à la 13ème et à la 14ème place lors du Grand Prix de Spa, Sebastian Vettel a reconnu que tout n’était pas encore perdu pour la Souderia à Monza devant le public restreint italien.

Pourtant taillée pour jouer les premiers rôles à chaque Grand Prix, Ferrari est passé à côté de son sujet au Grand Prix de Spa ce dimanche. Ses pilotes Sebastian Vettel et Charles Leclerc ont franchi la ligne d’arrivée à la 13ème et 14ème place. Loin, très loin des standards de la Scuderia et qui a permis à Leclerc et Vettel de tirer la sonnette d’alarme. Et alors que dimanche le Grand Prix de Monza aura lieu, Ferrari n’est pas totalement pessimiste pour la course qui va se dérouler sur ses terres à en croire les propos de Sebastian Vettel.

« J’ai toujours un certain optimisme »